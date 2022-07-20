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Son dakika haberi | Erzurum'da bayram tatilinde alınan önlemler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı

AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Son dakika haberi | Erzurum'da bayram tatilinde alınan önlemler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı

Son dakika haberi: Erzurum'da Kurban Bayramı tatili süresince polis ekiplerince alınan tedbirler neticesinde trafik kazalarında yüzde 30 azalma yaşandığı bildirildi.

Erzurum'da Kurban Bayramı tatili süresince polis ekiplerince alınan tedbirler neticesinde trafik kazalarında yüzde 30 azalma yaşandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il geneli polis sorumluluk bölgesinde Kurban Bayramı tatili süresince 62 ekip, 224 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde, Erzurum merkez, ilçeler ve şehirlerarası yollarda Kurban Bayramı tatili boyunca, 2021 yılı Kurban Bayramı tatiline kıyasla ölümlü kazalarda yüzde 100, yaralanmalı kazalarda yüzde 40, maddi hasarlı kazalarda yüzde 20 olmak üzere toplam kaza sayısında yüzde 30 azalma olduğu aktarıldı.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 3 ayrı kazada 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 55 kazada ise 110 kişinin yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Bu bayramda 33 kazada 41 vatandaşımız yaralanmış, ölümlü kaza meydana gelmemiştir. Toplam kaza sayısı ise 128'den 89'a gerilemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sürücülerin trafik kurallarına uymaları istendi.

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Kurban Bayramı Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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