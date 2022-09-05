Son dakika haberi... Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı sopalı kavgayla ilgili 6 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı akraba iki grup arasındaki sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum'da 8 kişinin yaralandığı akraba iki grup arasındaki sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semti Tepe Mezarlık Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında Semt Garajı'nda başlayıp cadde ortasındaki iş yerleri ile çay ocaklarının bulunduğu alana taşan kavgayla ilgili 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na götürülen aynı aileden zanlılar, savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden H.G, M.G, C.G, M.M.G, E.G. ve T.G. tutuklandı, A.G. ile L.G. adli kontrol şartıyla salıverildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Mutaf Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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