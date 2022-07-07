Yaşlı kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı Erzincan'da komşusu yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Erzincan'da komşusu yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Merkeze bağlı Yalınca köyünde devriye görevini gerçekleştiren jandarma ekipleri, tedirgin tavırlarıyla dikkati çeken ve gasp suçundan sabıkası bulunan Onur R'yi (33) bir olaya karışmış olabileceği şüphesiyle durdurdu. Ekipler şüpheli Onur R'nin alkollü, üstünün ıslak ve kollarında çizikler bulunması üzerine mülakat yaptı. Köyde durumu kontrol eden jandarma ekipleri, şüphelinin komşusu Şehriban Ercan'ın (79) köylüler tarafından evinin yanındaki su kanalında kafasına taşla vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulunması üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay yerine çağrılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ercan'ın cenazesi, olay yerinden alınarak otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Onur R. ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. AA / Kemal Özdemir - Güncel Güncel Haberler

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