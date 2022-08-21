Son dakika haberi... Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde restore edilen tarihi 4 ahşap evde çıkan yangına müdahale ediliyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde restore edilen tarihi 4 ahşap evde çıkan yangına müdahale ediliyor. Gençağa Mahallesi'nde daha önce restore edilen ve ikamet sahipleri tarafından kullanılan tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgedeki bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Erzincan, Kemaliye, İliç ile Malatya'nın Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların desteğiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangından etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Erzincan Güncel Haberler Son Dakika

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