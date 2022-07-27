Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi Erzincan'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrularak bahçe duvarını devirdiği kazada, araçlardaki 2 kişi ile duvar üzerine devrilen çocuk yaralandı. Erzincan'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrularak bahçe duvarını devirdiği kazada, araçlardaki 2 kişi ile duvar üzerine devrilen çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, Onur Ç. idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi 666 ile 661. sokakların kesişiminde çarpıştı. Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı, oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U'nun üzerine devrildi. Kazada, Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güncel AA / Barış Yalçınkaya Erzincan Tragger Güncel Haberler

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