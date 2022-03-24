Son dakika haberi | Erzincan'da çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Son dakika habere göre Erzincan'da çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazımkarabekir Mahallesi 254 Sokak'taki bir evin çatısında kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracı merdiveniyle ulaştıkları çatıdan kediyi indirdi.
Su verilen ve sağlığının iyi olduğu görülen kedi, sokağa bırakıldı.
AA / Kemal Özdemir - Güncel