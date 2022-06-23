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Son dakika haberi! Erzincan'da çatı yangını hasara neden oldu

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Son dakika haberi! Erzincan'da çatı yangını hasara neden oldu

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Erzincan'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Çukurkuyu Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta bir binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

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