Son dakika haberi! Erzincan'da çatı yangını hasara neden oldu
AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Erzincan'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Çukurkuyu Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta bir binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Barış Yalçınkaya - Güncel