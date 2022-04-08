Son dakika haberi: Ersoy: "Sadece devletten değil, devletle beraber stratejisiyle yola devam etme kararı aldık"

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi

Salonda bulunan katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da DER Touristik Group ile düzenlenen toplantıda konuştu. (1)