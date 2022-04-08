Son dakika haberi: Ersoy: "Sadece devletten değil, devletle beraber stratejisiyle yola devam etme kararı aldık" - Haberler

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Son dakika haberi: Ersoy: "Sadece devletten değil, devletle beraber stratejisiyle yola devam etme kararı aldık"

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi Salonda bulunan katılımcılar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da DER Touristik Group ile düzenlenen toplantıda konuştu.

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi

Salonda bulunan katılımcılar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da DER Touristik Group ile düzenlenen toplantıda konuştu. (1)

Son dakika haberi: Ersoy: Sadece devletten değil, devletle beraber stratejisiyle yola devam etme kararı aldık

Son dakika haberi: Ersoy: Sadece devletten değil, devletle beraber stratejisiyle yola devam etme kararı aldık

Son dakika haberi: Ersoy: Sadece devletten değil, devletle beraber stratejisiyle yola devam etme kararı aldık

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Güncel, Haberler

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