'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulundu, itfaiye balkondan aldı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı. DÜZCE'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı. Olay, saat 10.00 sıralarında, Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında oturduğu dairede kilitli olan Çise C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Çise C.'yi merdivenli araçla balkondan alarak çıkardı. Çise C., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, Çise C.'nin iddiası üzerine erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz 112 Acil Çağrı İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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