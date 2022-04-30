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Son dakika haberi... Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu

AA - İsa Toprak - Güncel
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Son dakika haberi... Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirilirken kayadan düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirilirken kayadan düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda görevli, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Akgün'ün mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterle hemen olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Akgün'ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, Güncel, Haberler

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