Son dakika haberi... Eren Abluka-31 Operasyonu başladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığınca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mardin Bagok'ta "Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç" Operasyonu başlatıldı.
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İçişleri Bakanlığınca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mardin Bagok'ta "Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç" Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla Mardin Bagok'ta "Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç" Operasyonu başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Güncel