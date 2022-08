Erdoğan: "Soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler yapılacak"

"Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek, süratle uygulamaya geçireceğiz"

"Yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9'uncu sıraya yükselttik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazalarına ilişkin, "Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacaktır. Bununla kalmayacak, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek, süratle uygulamaya geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında son dönemde yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacaktır. Bununla kalmayacak, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek, süratle uygulamaya geçireceğiz. Attığı her adımı 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesine göre belirleyen bir ülke olarak önce insan anlayışı ile bu meselenin de üstesinden gelmekte kararlıyız. Araçta veya yaya olarak trafiğe çıkan vatandaşlarımızı bir kez daha kurallara harfiyen riayet etmeye, can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmaya, davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"(Abdülhamid Han sondaj gemisi) Akdeniz'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma irademizin de bir sembolü"

Nevşehir'de gerçekleştirdiği Hacı Bektaşi Veli ziyaretini de hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz 'Can'larımız ile önümüzdeki dönemde daha yakın, hasbi ve ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonrasında denize indirilen Abdülhamid Han sondaj gemisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın önde gelen deniz sondaj filosu sahibi bir ülke haline geldiğimizin somut örneklerinden olan Abdülhamid Han gemimizi 9 Ağustos'ta Mersin Taşucu'ndan Antalya Gazipaşa açıklarındaki görev yerine uğurladık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz sevincimizi yeni müjdeler ile taçlandıracağımıza inandığımız bu sondaj gemimiz aynı zamanda Akdeniz'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı savunma irademizin de bir sembolüdür" şeklinde konuştu.

"Eylül'ün ilk haftasında da 3 ülkeyi kapsayan bir balkan turuna çıkacağız"

Öte yandan Balkanlardaki yakın ilişkilerin artarak devam edeceğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlardaki dost ve kardeşlerimiz ile yakın ilişkilerimizi sürdürerek bilhassa bölgede kırılganlığın arttığı şu dönemde özel önem veriyoruz. Bu çerçevede 10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldik. İnşallah Eylül'ün ilk haftasında da 3 ülkeyi kapsayan bir balkan turuna çıkacağız. Aynı gün (10 Ağustos) Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u ülkemizi resmi ziyareti vesilesiyle külliyemizde misafir ettik" açıklamasında bulundu.

"11 Ağustos'ta 34 hidroelektrik barajını daha hizmete alarak bu alandaki gücümüzü daha da artırdık"

Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak için baraj inşasına özel önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız 605 yeni hidroelektrik santrali ile baraj sayımızı 703'e çıkararak bu doğrultuda önemli mesafeler kat ettik. Sulama ve içme suyu amaçlı barajlar ile bu sayının 930'u bulduğunu da belirtmek isterim. Yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizi hidroelektrik güç bakımından dünyada 9'uncu sıraya yükselttik. Su depolama kapasitemizi 180 milyar metreküpün üzerine çıkartarak hem kuraklığa hem de sel baskınlarına karşı önemli bir altyapı kurduk. 11 Ağustos'ta 34 hidroelektrik barajını daha hizmete alarak bu alandaki gücümüzü daha da artırdık. Resmen hizmete aldığımız barajlarımızın bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Makine ve Kimya Endüstrisi şirketimizin teknoloji ve bilgi birikimi desteği ile kurulan tesis her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacak"

Hafta sonu Çorum'da gerçekleştirilen il ziyaretine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki hafta sonunda il ziyaretimizin durağı Çorum'du. Burada hem yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaptık. Hem de Sungurlu Organize Sanayii Bölgesi'nde inşasına başlanan çok önemli bir savunma sanayii projesinin temelini attık. 3 ayrı fabrikadan oluşan ve ilk etabını 2023 Mayıs'ında hizmete almaya planladığımız 6 milyar liralık bu yatırım, yılda 2 milyar liralık katma değer üreterek cari açığımızın azalmasına 4 milyar lira katkıda bulunacaktır. Makine ve Kimya Endüstrisi şirketimizin teknoloji ve bilgi birikimi desteği ile kurulan tesis her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli bir eser olacaktır" dedi.