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Son dakika haberi | Erdemli'de hastane ve semt pazarlarının çevresine vantilatör kuruldu

Son dakika haberi | Erdemli'de hastane ve semt pazarlarının çevresine vantilatör kuruldu

Son dakika haberleri... Erdemli Belediyesince, ilçede etkili olan sıcak hava nedeniyle hastane bahçesine ve semt pazarlarına vantilatör yerleştirildi.

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Erdemli Belediyesince, ilçede etkili olan sıcak hava nedeniyle hastane bahçesine ve semt pazarlarına vantilatör yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının 30 dereceyi, nem oranının da yüzde 80'i aşması üzerine vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Erdemli Devlet Hastanesi'nin bahçesi ile semt pazarlarına, vatandaşların sıcaktan daha az etkilenmeleri için vantilatör kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, pazarcı esnafı ve vatandaşların serinleme sistemi kurulmasından memnun olduğunu belirtti.

AA / Güncel

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