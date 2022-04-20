Son dakika haberi... Erbil'de Selçuklu Devleti Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbörü için mevlit okundu

Irak'ın Erbil kentinde, Selçuklu Devleti Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbörü'nün doğumunun 868. yılı münasebetiyle mevlit okundu.

Tarihi Erbil Kalesi içinde düzenlenen mevlit programına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Erbil'deki Türk kurumlarının temsilcileri, Türkmen parti yetkilileri ve halk katıldı.

Türkmen kıyafeti giyen gençlerin ziyaretçileri karşıladığı programa yoğun katılım gerçekleşti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Kerkük İlahi Grubu'nun Türkçe ilahileri eşliğinde semazen gösterisi ve mevlit okunması ile sona erdi.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Selçuklu Devleti döneminde Sultan Muzaffereddin Gökbörü'nün (1154-1233) Erbil ve Musul'da hükümdarlık yaptığını söyledi.

Erbil'de ilk defa Muzaffereddin Gökbörü için bir mevlit programı düzenlediklerini ve bunun manevi anlamda önem taşıdığını dile getiren Maruf, "(Muzaffereddin Gökbörü) Bir Türkmen sultanıdır, Türk sultanıdır. Onun döneminde Erbil'e barış gelmiştir. Birlikte yaşamaya destek vermiştir." diye konuştu.

Maruf, Sultan Muzaffer Gökbörü'yü anma etkinliklerine bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.