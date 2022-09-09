Son dakika haberi: MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Yenişehir ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in (17) cenazesi, toprağa verildi. MERSİN'in Yenişehir ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in (17) cenazesi, toprağa verildi. Kaza, dün İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selma Petek ile Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in kullandığı motosiklet, park halindeki araca çarptı. Kazada Buğra Petek, hayatını kaybetti. Petek için Muğdat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Petek ailesi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası Petek'in cenazesi, Akbelen Mezarlığı'na toprağa verildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yenişehir Hisarcık Silifke Güncel Haberler Son Dakika

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