Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'de "Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

 - Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'de "Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş ve Şahne, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitiren Şehit Polis Memuru Nail Türeme'nin kızı Ece Özge Türeme'yi makamda kabul etti.

Türeme'yi başarısında dolayı tebrik eden Aktaş, şehit kızına hediye verdi.

Daha sonra Aktaş başkanlığında; İl Emniyet Müdürü Şahne, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, İnşaat-Emlak Daire Başkan Vekili Ahmet Nehar Poçan, Trafik Başkan Yardımcısı Ümit Mutlu ile diğer ilgililerin katılımıyla "Güvenlik ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mehmet Aktaş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title