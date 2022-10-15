Son dakika haberi | Emine Erdoğan'dan Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşım Açıklaması Güncel Haberler Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da, maden ocağında meydana gelen patlama haberiyle kahrolduk. Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim. Vefat eden işçi kardeşlerimize Rabb'imden rahmet, yaralılara acil şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Emine Erdoğan Bartın Amasra Güncel Haberler Son Dakika

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