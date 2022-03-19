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Son dakika haberi | Elektrikli sobadan çıkan yangında öldü

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Son dakika haberi | Elektrikli sobadan çıkan yangında öldü

Son dakika haberi... AYDIN'da elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, dumandan zehirlenen Muhammet Demirtaş (32), hayatını kaybetti.

AYDIN'da elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, dumandan zehirlenen Muhammet Demirtaş (32), hayatını kaybetti.

Yangın, Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1001 Sokak'taki sitede, saat 09.30 sıralarında çıktı. Terzi Muhammet Demirtaş, iş çıkışı evine gitti. İddiaya göre, ısınmak için elektrikli sobayı yakan Demirtaş, uyudu. Demirtaş'ın üzerine örttüğü battaniye ise bir süre sonra devrilen elektrik sobasından dolayı tutuştu. Muhammet Demirtaş, odayı kaplayan dumandan zehirlenip hayatını kaybetti. Ailesi Demirtaş'a ulaşamayınca sabah saatlerinde kaldığı eve gitti. Demirtaş'ın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Savcılık incelemesinin ardından Demirtaş, Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi | Elektrikli sobadan çıkan yangında öldü

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Yangın, Güncel, Haberler

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