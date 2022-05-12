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Son dakika haber... Elektrikli bisiklet hırsızlarına operasyon

Demirören Haber Ajansı - Ali Aksoyer - Güncel
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Son dakika haber... Elektrikli bisiklet hırsızlarına operasyon

Son dakika haberleri... İSTANBUL'da çalıntı elektrikli bisiklet ihbarları üzerine operasyon yapan polis, 10 elektrikli bisikleti bularak sahiplerine teslim etti.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da çalıntı elektrikli bisiklet ihbarları üzerine operasyon yapan polis, 10 elektrikli bisikleti bularak sahiplerine teslim etti. Çalıntı olabileceği değerlendirilen 18 bisikletin ise incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da son aylarda elektrikli bisikletlerinin çalındığını söyleyerek şikayetçi olanların sayısının artması üzerine polis soruşturma açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalıntı bisikletlerin satıldığını değerlendirdikleri iş yerlerine baskın yaptı. Operasyonda denetlenen iş yerlerinde çalındıktan sonra satılmayı bekleyen 10 tane elektrikli bisiklet ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olabileceği değerlendirilen seri numaraları silinmiş 18 elektrikli bisiklette inceleme altına alındı. Polis çalıntı elektrikli bisikletlerle ilgili S.G. (20), R.T.(19) ve M.D.(30) adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerden S.G.'nin daha önceden 6 kez, R.T.'nin ise 8 kez poliste suç kaydı bulunduğu öğrenildi.  Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.


Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

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