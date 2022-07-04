Son Dakika | Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
S.D. yönetimindeki 23 ALA 295 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde 23 HR 584 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu otomobil de öndeki 23 M 0360 plakalı minibüse çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Suat Öztürk - Güncel