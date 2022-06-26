Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberine göre Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapan ekiplerce 1077 sentetik hap ele geçirildi, F.D. (26), K.G. (23), M.C.B. (22) ve K.N. (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince F.D. ve K.G. tutuklandı, M.C.B. ve K.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. AA / İsmail Şen - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.