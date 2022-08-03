Son dakika haberi... ELAZIĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI Edinilen son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 36 kök Hint keneviri ele geçirildi. ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 36 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Palu ilçesinde kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, 36 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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