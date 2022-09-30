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Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent genelinde son bir hafta içerisinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 36 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 14,53 gram metamfetamin, 2 kilo 913 gram kubar esrar, 214 gram toz esrar ile 0,47 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 33 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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