Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti

Elazığ'da jandarma ekipleri "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle farkındalık oluşturdu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla kent gelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda kentteki bir alışveriş merkezi ile Harput, Hankendi, Keban Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktaları ile Baskil Şefkat tren istasyonunda icra edilen arama faaliyetleri esnasında vatandaşlara konusunda uzman ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Etkinliklerde ayrıca uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığına ilişkin broşürler ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bedensel ve ruhsal sağlık ile sosyal hayatı olumsuz etkileyen, çoğu zaman ölümle sonuçlanan uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ilgi gösterdi.