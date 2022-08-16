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Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberi: Elazığ'ın Maden ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Elazığ-Maden kara yolu Soğuk Su dinlenme tesisleri mevkisinde 23 ACL 908 plakalı otomobil ile 23 BG 433 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Yılmaz Kırtay - Güncel

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