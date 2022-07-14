Son dakika haberi: Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Son dakika haberleri... Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'ne bir iş hanında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, yürüttüğü çalışmada şüpheli C.A'yı (49) çaldığı malzemeleri binanın çatı katına götürmeye çalıştığı esnada suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
AA / Suat Öztürk - Güncel