Son dakika haber: ELAZIĞ'DA HASTANE ÖNÜNDEKİ KAVGADA VURULMUŞTU; KURTARILAMADI
Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren Abdulhadi Bilkent'in hastane morgundan alınan cansız bedeni, yakınları tarafından Cumhuriyet Mahallesi Karaçalı Camisi'ne getirildi.
- Güncelleme:
Elazığ'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren Abdulhadi Bilkent'in hastane morgundan alınan cansız bedeni, yakınları tarafından Cumhuriyet Mahallesi Karaçalı Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bilkent, gözyaşları içerisinde Sultanuşağı köyünde defnedildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel