Son dakika haberi! Elazığ'da atlı jandarma timleri göreve başladı

NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı (JAKEM) tarafından Elazığ'a gönderilen 3 atlı jandarma timi göreve başladı. Mesire alanındaki atlı timler, kentte ilgi odağı oldu.

Elazığ'a JAKEM tarafından; Cankız Macar, Çelebi Selle Francais ve Hazal Gemlik isimli 3 at gönderildi. Atlı jandarma timleri, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde koordine edilen alanlarda devriye görevine başladı. Tarihi ve turistik bölgelerde, araçların girmediği yerlerde görev alan atlı jandarma timine vatandaşlar çocuklarıyla fotoğraf çekinerek yoğun ilgi gösterdi. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca Harput, Hazar Gölü ve Cip Barajı mesire alanında görev alacağı bildirildi. Timler, ilk olarak merkeze 10 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Cip Mesire Alanı'nda devriye attı.

Adlı timlerin yarın da Harput Mahallesi'nde görev alacağı bildirildi.