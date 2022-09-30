Son dakika haberi: Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 144 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 144 şüpheliden 24'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, son bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 144 zanlıyı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 kurusıkı tabanca, 90 mermi, 1,8 gram esrar, 5.5 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza maddesi, 2 fan motoru, soğutucu, bisiklet, 2 bilgisayar, 6 kol saati ve cep telefonu ele geçirildi. Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 11 kişi bulundu. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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