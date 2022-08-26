Son dakika haberi | Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 17 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 117 şüpheliden 17'si tutuklandı. Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 117 şüpheliden 17'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, son bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 117 zanlıyı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Uygulamalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 35 kilogram bakır kablo ve 2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 11 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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