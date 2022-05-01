Son dakika haberi! Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Son dakika haberi! Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 23 FC 738 plakalı otomobil, Cahit Dalokay Caddesi'nde S.G. idaresindeki 62 AAB 965 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Otomobil, Elazığ, Güncel, Haberler

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