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Son dakika haberi | Ekvador'da hapishanede çatışma: 15 ölü, 20 yaralı

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Son dakika gündem haberi: - Ekvador'da hapishanede çatışma: 15 ölü, 20 yaralı Ekvador'da Latacunga hapishanesinde çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

- Ekvador'da hapishanede çatışma: 15 ölü, 20 yaralı

QUITO - Ekvador'da Latacunga hapishanesinde çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Ekvador'un başkenti Quito'nun 80 kilometre güneyinde bulunan Latacunga hapishanesinde mahkumlar silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Ulusal Cezaevi Kurumundan yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, olayın yerel ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilgili olduğunu belirtti. Çatışmanın ardından bazı mahkumlar hapishaneden kaçarken, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Ülkedeki cezaevi sorunu

Öte yandan, geçtiğimiz yıl ülkedeki hapishanelerde 316, bu yıl ise 90 kişi öldürüldü. Cezaevlerindeki şiddetin kapsamlı bir politikanın olmamasından, kötü yaşam koşullarından ve yetkililerin ilgisizliğinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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