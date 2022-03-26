Son dakika haberi... EHLİYET SINAVINA MASKESİNDE KAMERAYLA GİRERKEN YAKANDI - Haberler

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Son dakika haberi... EHLİYET SINAVINA MASKESİNDE KAMERAYLA GİRERKEN YAKANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre GAZİANTEP'te ehliyet sınavında cerrahi maskeye gizlediği kamera düzeneğiyle içeriye girmeye çalışan bir kişi yakalandı.

GAZİANTEP'te ehliyet sınavında cerrahi maskeye gizlediği kamera düzeneğiyle içeriye girmeye çalışan bir kişi yakalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren bir kişi hareketleriyle sınav görevlisi polisin dikkatini çekti. Polis, şüphelinin maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören polis şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ayakkabısının içerisinde taşınabilir wifi cihazı ve ses alıcı cihazından oluşan kopya düzeneği ele geçirildi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberi... EHLİYET SINAVINA MASKESİNDE KAMERAYLA GİRERKEN YAKANDI

Son dakika haberi... EHLİYET SINAVINA MASKESİNDE KAMERAYLA GİRERKEN YAKANDI

Son dakika haberi... EHLİYET SINAVINA MASKESİNDE KAMERAYLA GİRERKEN YAKANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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