Son dakika haberi... Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde Tokatspor Kulüp Başkanı gözaltında (2) Son dakika gelişmesine göre TOKATSPOR KULÜP BAŞKANI CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDAÇanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kişinin Tokatspor Kulüp Başkanı U.A. TOKATSPOR KULÜP BAŞKANI CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kişinin Tokatspor Kulüp Başkanı U.A. olduğu öğrenildi. Jandarmadaki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen U.A.'nın, olay günü İstanbul'dan Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'ın çiftliğine geldiği belirlendi. SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ JASAT ekiplerinin İstanbul'da yakalayıp gözaltına aldığı U.A.'nın, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, Nazmi Arıkan ile aralarında geçen yıl yaşanan olayları anlattığı belirlendi. U.A., 6 gün önce sosyal medyadan yaptığı bir başka paylaşımda ise Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları olarak kendisiyle yapılan lisans anlaşmasının iptal edildiğine dair yazıyla birlikte şu paylaşımı yaptı: "Sevgili dostlar hakkımda kurumlarımla ilgili mesnetsiz haberlerin sebebini tekrar belgeleriyle açıklamak istiyorum. 3 yıl önce bugün işlettiğim Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarım (8 şube) dersler başlamasına 1 ay kala (2.500 öğrenci) tam 3 yıl önce bugün 7 Temmuz 2019 tarihinde internet sitesinde ekteki şekilde ilan etmiştir. Bu duyuruyu şubelerimi, ismimi yayınlayıp, kitap yayın vermeyerek binlerce insanı mağdur etmiş, kayıt sildirme furyası başlatmıştır. 10 yıllık anlaşmamızı sebep göstermeden, haber vermeden bozmuş tüm düzenimizi altüst etmiştir. Eğitim sektöründe kayıtlarımızı 12 Ocak 2019 tarihinde yaptığımız bursluluk sınavıyla aldığımız bir sistemde 1 ay kala böyle bir hareket iyi niyetten uzak tamamen bir kumpastır. Binlerce öğrencinin bu durumu sebebiyle PLANLI BİR ŞEKİLDE şahsımı, şirketlerimi zora sokmuşlardır. Öğretmenlerle anlaşmalar Haziran 2019'da yapılmış, bina kiraları, SGK vergi hepsi alınan kayıtlarda kullanılıp ödenmişken derslerin başlamasına az bir zaman kala bu hal ticari olarak tüm sistemimi zora sokmuştur. 2016 yılında 10 yıllığına anlaşmış ve bozulmaması adına iki eski şirketi de (Tutkum Fen Bilimleri Lmt ve Beylikdüzü Fen Bilimleri Lmt) devir almışımdır. Bu anlaşma kesinlikle bozulmayacak diye sözleşmişizdir. Anlaşma bozulursa ilk yılımın cirosu kadar dövize çevirerek (2016-2017 eğitim dönemi cirom 5.000.000$) bana ödeme sözü vermişlerdir. Sonuç olarak bunu uygulamamışlardır. 3 yıldır büyük zorluklar içinde götürdüğümüz sistem artık tamamıyla tıkanmıştır. Ticari ve itibari suikast yapılmıştır. Takdir kamuoyunundur." ARIKAN'A AİT ÇİFTLİĞE GİTTİĞİ BELİRLENDİ Jandarmadaki sorgusu devam eden U.A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Jandarma, olay günü U.A.'nın İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, ardından taksiyle Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi. OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, tamamlanan otopsilerinin ardından cenaze araçlarıyla İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı. Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından defnedileceğini söyledi. Arıkan, ayrıca Ataşehir Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları'nda da tören yapacaklarını belirterek, başsağlığı dilemek isteyenleri burada ağırlayacaklarını ifade etti. Şoför Şerif Eker'in cenazesi ise yarın öğle namazının ardından Beykoz ilçesinde toprağa verilecek. Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel Tokatspor Çanakkale İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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