Son dakika haberi | Eğitim uçağının düşme anı güvenlik kamerasında

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'taki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların olay önce ses duymaları ve kaçışmaları, uçağın düşme anı ile çıkan yangınlar yer alıyor.

Evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu yangın çıkmış, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Yangını söndüren ekipler, eğitim pilotu Furkan Otkun ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Ekipler, uçağın ve zarar gören iki aracın enkazlarını kaldırmak için çalışma başlatmıştı.

Cenazeler ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

AA / Güncel