Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Babalar günü tüm yurtta sevinçle kutlanırken, Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelerek kabristanların başında dualar etti, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit ailelerinin yanı sıra öğrenciler Merve Nur Gültekin ve Sümeyye Demir ise Babalar günü sebebiyle hazırladıkları mektupları şehit mezarlarına bırakarak, şehitlerin ve ailelerinin unutulmadığını ve onların yanında olduklarını hissettirmek için yaptıklarını belirttiler.

"AİLELERİN GÜLÜMSEMESİ EN BÜYÜK HEDİYE OLUYOR"

"HER DAİM YANLARINDA OLACAĞIZ"

"O GELEMEDİ BİZ GELDİK"

Tek oğlu olan Enver Yorulmaz'ın Tunceli'de 18 arkadaşı ile birlikte çatışmada şehit düştüğünü belirten Yusuf Yorulmaz, "Evlat acısı zor tabi, bugün Babalar Günü. Özel günler bize acı veriyor. Yani ben de isterim oğlum gelsin, benim elimi öpsün. Ama kader işte kısmet olmadı. Allah'ın dediği olur yani. Biz geldik. O gelemedi, biz geldik, yıkıyoruz, temizliyoruz. Zaten her cuma buradayız. Her pazar ve cuma günleri geliriz. Çocuğumuzu ziyaret ederiz. Her şey vatan için diyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel