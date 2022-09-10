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Son dakika haberi! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haberi! Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de, üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli M.B, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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