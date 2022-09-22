Son dakika haberi... Edirne'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de, polis ekiplerince yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de, polis ekiplerince yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.Ö'yü Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde durdurdu. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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