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Son dakika haberi: Edirne'de son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberi: Edirne'de son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Edirne Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı cezaevine gönderildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde düzenlediği operasyonlarda 9 kilo 120 gram kokain, 1 kilo 304 gram esrar, 568 gram metamfetamin, 1,74 gram skunk ve 22 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 720 lira, 340 avro, 100 leva ve 120 Rumen leyi de ekipler tarafından ele geçirildi, bir otomobile el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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