Son dakika haberi | Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen İ.E ile M.D, Karaağaç Mahallesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E. yanında getirdiği tabancayla M.D'ye ateş etti. Ayağından yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli İ.E polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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