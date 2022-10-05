Son dakika haberi: Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberi... Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Dilaverbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 62 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.A. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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