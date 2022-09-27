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Son dakika haberi: Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haberi: Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Edirne'de, otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de, otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Şüpheli İ.H'nın otomobilinde bir miktar esrar ve metamfetamin ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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