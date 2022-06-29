Son dakika haberi! Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü Son dakika haberi... Edirne'de Tunca Nehri çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, ekili arazilere sıçramadan kontrol altına alındı. Edirne'de Tunca Nehri çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, ekili arazilere sıçramadan kontrol altına alındı. Nehir kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevreye yayılan yangın, ekili arazilere sıçramadan söndürüldü. Alevlerden etkilenen az sayıdaki ağaç ise kısmen yandı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Tunca Nehri Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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