Edirne gündem haberleri... Edirne'de iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 20 kişi hafif yaralandı Güncel Haberler Edirne haber: Edirne'de iki servis minibüsünün çarpışması sonucu hafif yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Edirne'de iki servis minibüsünün çarpışması sonucu hafif yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı. Aynı tekstil fabrikasına işçileri götüren ve arka arkaya ilerleyen Harun Y.'nin kullandığı 22 S 0245 plakalı minibüs ile Samet Y. idaresindeki 22 S 0172 plakalı minibüs, sisin de etkisiyle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 20 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci Edirne Güncel Haberler

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