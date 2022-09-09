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Son dakika gündem: İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Son dakika haber: Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

S.T. idaresindeki 22 EE 015 plakalı otomobil ile H.C. yönetimindeki 22 HL 847 plakalı otomobil Musabeyli köyü yakınlarında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan M.K, A.Ş, S.G. ve S.C. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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