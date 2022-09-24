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Son dakika haberleri! 3 katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haberleri: Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Evde bulunan Selma Baraz (68) komşularından kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Bu sırada olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baraz ve evinde beslediği köpeği mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

İtfaiye Edirne İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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