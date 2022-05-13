Son dakika haberi... Düzensiz göçle mücadelede 'huzur' uygulaması: 29 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Türkiye genelinde 8 bin 157 noktada yapılan 'huzur' uygulamasında; 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı, 29 organizatör de gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde; Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi için 'huzur' operasyonu yapıldı. Yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla oturdukları bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları tek tek kontrol edildi.

1199'u yabancı uyruklu ve 95'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1294 kişiye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 14 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 3 tekne-botun düzensiz göç için kullanıldığı tespit edildi; 9 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 33 mermi, 19 sahte pasaport, 2 sahte kimlik, 240 gram esrar, 50 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 21 sentetik ecza, 3 bin 400 makaron ve 1440 paket kaçak sigara elde edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel