Son dakika haberi... Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Düzce'de yolcu otobüsündeki 2 yabancı uyruklunun valizlerinde uyuşturucu ele geçirildi. Düzce'de yolcu otobüsündeki 2 yabancı uyruklunun valizlerinde uyuşturucu ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki dinlenme tesisinde bir yolcu otobüsü durduruldu. İran uyruklu yolcular J.P. ve M.K.K'nin üst araması ve valizlerinde 1 kilo 261 gram afyon sakızı ile 3 bin 190 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. ? Güncel Kaynak: AA / Ömer Ürer Anadolu Otoyolu Cumhuriyet Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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