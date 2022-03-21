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Son dakika haberi | Düzce'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika haberi | Düzce'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Çuhallı Çarşısı'nda apartmanda yaşayan Fikriye Şirin'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Şirin'i ölü halde buldu.

Yaşlı kadının cenazesi, incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

112 Acil Çağrı, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haberler

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