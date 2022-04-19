Son dakika haberi... Düzce'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Düzce'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Son dakika haberi... Düzce'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen H.G'yi takibe aldı.

Ekipler, şüpheliyi Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Medya, Terör, Düzce, PKK, Güncel, Haberler

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